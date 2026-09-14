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A Polícia Judiciária deteve o treinador na última sexta-feira, dia 11, no âmbito de uma investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), que decorria há cerca de quatro meses. A informação é avançada pelo Correio da Manhã esta segunda-feira.

Segundo o jornal, o alegado esquema consistia em retirar malas carregadas de cocaína de aviões provenientes da América do Sul, depois de estes aterrarem no aeroporto de Lisboa, evitando o circuito normal de recolha e fiscalização da bagagem.

João Paulo Santos trabalhava como falcoeiro no Aeroporto Humberto Delgado, com a função de afugentar aves de pequeno porte da pista, de forma a evitar perturbações mecânicas nos aviões causadas pelas aves.

A investigação, que ainda decorre, levou à detenção de dois homens alegadamente envolvidos na operação. Depois de presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial, a ambos terá sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

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