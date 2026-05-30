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Com esta alteração, avançada pela CNN, o Wegovy de 1,7 mg passa a custar 173,98 euros, quando até agora custava 214,26 euros, o que representa uma descida de 40,28 euros. Já a dosagem de 2,4 mg baixa de 244,80 euros para 198,53 euros, uma redução de 46,27 euros.

A empresa justifica esta decisão com a intenção de aumentar o acesso ao tratamento da obesidade, sublinhando que cerca de dois em cada três adultos em Portugal têm excesso de peso ou obesidade, mas que muitos não conseguem aceder a terapias devido ao custo. A Novo Nordisk afirma que esta redução faz parte do seu compromisso com os doentes e pretende facilitar tanto o início como a continuidade do tratamento, uma vez que se trata de uma doença crónica.

A farmacêutica volta também a chamar a atenção para a ausência de financiamento público destes medicamentos em Portugal, defendendo que a comparticipação seria essencial para melhorar o acesso. Nesse sentido, aguarda a publicação de um regime excecional que permita pedidos de financiamento ao Estado.

Em 2022, segundo dados do INE (Inquérito às Condições de Vida e Rendimento), a proporção da população residente em Portugal com 18 ou mais anos com obesidade era de 15,9% no total. A diferença entre sexos é relativamente pequena: 16,1% nas mulheres e 15,7% nos homens.

A prevalência de obesidade varia de forma significativa com a idade. No grupo dos 18 aos 44 anos, a taxa situa-se nos 10,0%. Entre os 45 e os 64 anos, sobe para 19,1%, sendo mais elevada nos homens (20,9%) do que nas mulheres (17,5%). Já no grupo dos 65 aos 74 anos, a obesidade atinge 21,3% no total, mas aqui a tendência inverte-se: é mais elevada nas mulheres (23,5%) do que nos homens (18,7%). Finalmente, entre os 75 e mais anos, a taxa desce ligeiramente para 17,6%, com valores muito próximos entre sexos (18,1% nas mulheres e 17,2% nos homens).

No geral, os dados mostram um aumento claro da obesidade com a idade até à faixa dos 65-74 anos, seguido de uma ligeira diminuição nos grupos mais idosos, mantendo-se, ainda assim, em níveis relativamente elevados.

Tem havido um forte procura global por medicamentos como o Wegovy, que utiliza semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic, outro fármaco da empresa usado no tratamento da diabetes tipo 2 e também associado à perda de peso. Entretanto, continuam a decorrer desenvolvimentos regulatórios internacionais, incluindo a aprovação de novas dosagens e de uma versão em comprimido nos Estados Unidos, enquanto na Europa essas decisões ainda estão pendentes.

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