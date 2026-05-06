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De acordo com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, a TTSL – Transtejo Soflusa transportou mais de dois milhões de passageiros em navios elétricos ao longo do último ano, sendo que 52% dessas viagens foram realizadas na travessia Cacilhas–Cais do Sodré.

Os restantes 48% dos passageiros utilizaram a ligação Seixal–Cais do Sodré, que é 100% elétrica desde maio de 2025. Nesta rota, foram efetuadas 17.276 viagens entre maio de 2025 e abril deste ano. Já na ligação Cacilhas–Cais do Sodré, com reforço de navios elétricos desde novembro de 2025, realizaram-se 10.289 viagens até ao mês de abril.

A travessia Montijo–Cais do Sodré encontra-se atualmente em fase experimental, com a ligação elétrica a ser preparada para entrada em funcionamento regular.

A frota da TTSL conta com 10 navios elétricos, cada um com capacidade para 540 passageiros, contribuindo para melhorar o conforto e a segurança das viagens, além de reduzir custos de manutenção e o impacto ambiental.

No último ano, a empresa deixou de consumir 1 milhão e 740 mil litros de gasóleo e evitou emissões de CO2 equivalentes a 87 mil viagens de automóvel entre Lisboa e o Porto.

Em 2025, a TTSL transportou cerca de 21 milhões de passageiros e realizou 128 mil viagens com os seus 30 navios, com a ambição de atingir perto de 25 milhões de utilizadores anuais.

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