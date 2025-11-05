Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O transporte fluvial de veículos entre a margem sul e Lisboa foi temporariamente interrompido esta quarta-feira à tarde devido às condições de mar adversas, anunciou a Transtejo-Soflusa (TTSL), citada pela agência Lusa.

De acordo com a empresa, a ligação entre a Trafaria-Porto Brandão e Belém encontra-se suspensa “devido a condições de mar adversas”.

Na sua página oficial, a TTSL acrescentou que o serviço de transporte de passageiros “está limitado a Porto Brandão – Belém, sendo realizado de acordo com os horários em vigor”.

A transportadora fluvial informou ainda que “de momento, não é possível prever a retoma do serviço regular a partir da e até à Trafaria”.

A Transtejo-Soflusa é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas (Almada), Barreiro e Trafaria/Porto Brandão (Almada), no distrito de Setúbal, e Lisboa.

Segundo a Lusa, as interrupções ocorrem num dia em que o mau tempo tem causado várias perturbações no país, com chuva intensa, vento forte e agitação marítima a afetar diversas regiões.

