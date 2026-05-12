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Os Prémios Portugal Smart Cities – António Almeida Henriques distinguem projetos e iniciativas com impacto relevante na transformação urbana e na melhoria da qualidade de vida das populações, reconhecendo soluções inovadoras desenvolvidas por entidades públicas, privadas e académicas.

Em comunicado, a TMP explicou que “este prémio reconhece o trabalho da TMP e dos seus parceiros em prol de uma mobilidade mais eficiente, digital, sustentável e próxima dos cidadãos. A aplicação ANDA representa uma nova geração de soluções de mobilidade inteligente, com forte orientação para a melhoria da experiência de utilização do transporte público. É, por isso, uma ferramenta decisiva para uma efetiva mudança de hábitos de mobilidade”.

A aplicação ANDA permite viajar em diferentes operadores de transporte público, metro, autocarro e comboio, utilizando apenas o telemóvel, sem cartões físicos e simplificando o acesso à mobilidade. Para além da desmaterialização do título de transporte, a ANDA é pioneira da otimização do sistema tarifário: mediante o registo das viagens realizadas é efetuado um cálculo que se traduz sempre no menor custo possível para o utilizador.

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