Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Aquilo que temos visto em termos de filas e de adesão é, por um lado, altamente reconfortante, porque é sinal de que as pessoas aderiram e de facto estão a reconhecer o benefício que lhes é concedido”, afirmou esta terça-feira Pedro Duarte, eleito pela coligação PSD, CDS-PP e IL.

O autarca acredita que, “à medida que as pessoas se forem informando melhor”, as filas vão começar a encurtar, uma vez que é possível pedir este cartão pelo site do município e garante que há trabalhadores municipais a “trabalhar de forma muito intensa, horas extraordinárias” para poder dar resposta a esta procura.

“Eu acredito que agora, com o desenrolar dos próximos dias, isso também se vai acalmar um pouco e vai retomar uma normalidade”, partilhou, relembrando que as pessoas podem aderir aos transportes públicos nos próximos meses, não sendo necessário fazê-lo ainda no mês de julho.

De recordar que os transportes públicos, para quem tem morada fiscal no Porto, são gratuitos desde sexta-feira e desde que o residente detenha o Cartão Porto. Os estudantes que residam no Porto, ainda que com morada fiscal noutra localidade, podem pedir também o Cartão Porto.

Além do Gabinete do Munícipe, a adesão ao cartão municipal pode ser feita online e noutros locais. No site do cartão municipal, basta clicar no botão “Aderir” no topo da página e fazer o seu registo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.