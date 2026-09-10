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Há trabalhadores do Aeroporto Humberto Delgado que começam ou terminam o turno quando praticamente já não existem transportes públicos convencionais. Para responder a esse problema, está a ser testado em Lisboa um serviço de transporte a pedido que permite reservar uma viagem de casa para o trabalho ou no sentido inverso durante a madrugada. Depois de mais de 1600 viagens, o projeto vai agora chegar a novas zonas de Loures e Odivelas.

O MOONSET LIS foi lançado em fevereiro e funciona como uma espécie de shuttle partilhado que só circula quando existem reservas. O trabalhador indica na aplicação onde quer ser recolhido e a que horas precisa de chegar ao aeroporto ou regressar a casa, sendo o percurso ajustado à procura existente.

O serviço funciona entre as 23h00 e as 7h00 e permite fazer reservas com até 72 horas de antecedência. A aplicação mostra também a localização do veículo em tempo real e envia notificações quando o transporte se aproxima do ponto de recolha.

Uma das características menos evidentes do projeto é que o MOONSET LIS não funciona como um transporte público aberto a qualquer passageiro. Só podem utilizar o serviço trabalhadores de empresas instaladas no perímetro do aeroporto que tenham aderido ao projeto-piloto.

O acesso é feito através da aplicação MOONSET LIS e depende de um código atribuído pela empresa. Em alguns casos, o trabalhador não paga a viagem, outros a empresa comparticipa apenas parcialmente o serviço e o custo para o utilizador é de um euro por viagem.

A lógica é simples, em vez de manter um autocarro a circular durante a madrugada mesmo quando não há passageiros, o sistema recebe os pedidos dos trabalhadores e organiza as deslocações de acordo com a procura.

Serviço chega a mais zonas

Na primeira fase, o projeto abrangia Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, no concelho de Vila Franca de Xira, e Santa Iria de Azóia, São João da Talha, Bobadela, Sacavém e Prior Velho, em Loures.

A nova fase acrescenta Portela e Moscavide, Camarate, Unhos e Apelação e Santo António dos Cavaleiros e Frielas, em Loures, além de Odivelas, Olival Basto e Póvoa de Santo Adrião, no concelho de Odivelas.

O alargamento pretende perceber se este modelo consegue funcionar em diferentes zonas residenciais e responder a mais trabalhadores que enfrentam dificuldades para chegar ao aeroporto durante a noite.

O problema está relacionado com os horários de funcionamento da rede de transportes. Quem trabalha por turnos pode entrar ou sair do aeroporto quando a oferta regular é reduzida ou inexistente, ficando frequentemente dependente do automóvel, de táxis ou de plataformas de transporte.

Segundo os dados apresentados pelo projeto, cerca de 69% dos trabalhadores do Aeroporto Humberto Delgado utilizam atualmente o automóvel particular. O MOONSET pretende testar se uma alternativa partilhada e adaptada aos horários de cada trabalhador pode reduzir essa dependência.

O objetivo não é apenas facilitar as deslocações. O projeto europeu LIFE MOONSET pretende também medir o impacto destas soluções nas emissões de carbono, no acesso ao emprego e nos custos e condições das deslocações.

Um teste para outros locais

O MOONSET LIS faz parte de um projeto europeu que está a testar soluções de mobilidade noturna em três cidades: Lisboa, Viena e Ruse. O objetivo é perceber se modelos de transporte flexível a pedido podem ser utilizados em locais onde manter uma rede convencional durante toda a noite não é economicamente ou operacionalmente viável.

No caso de Lisboa, o aeroporto funciona como um laboratório particularmente relevante. É um grande polo empregador, com trabalhadores distribuídos por diferentes turnos e horários que nem sempre coincidem com os períodos de funcionamento dos transportes públicos.

O projeto tem financiamento do programa LIFE da União Europeia e um orçamento global de cerca de 2,9 milhões de euros. A experiência em Lisboa é desenvolvida pela ANA, TML, VIA e outros parceiros europeus.

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