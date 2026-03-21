Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O diploma, aprovado pela Assembleia da República, modifica a Lei n.º 13/2006, de 17 de abril. A proposta, apresentada pelo PSD, tinha sido aprovada na generalidade em dezembro, com abstenções de IL, PAN, JPP, Livre e do deputado socialista Pedro Delgado Alves, e contou com o apoio dos restantes grupos parlamentares.

O aumento para 20 anos sucede a regimes excecionais que, desde 2021, tinham permitido estender o limite de antiguidade dos veículos para 18 anos. Uma proposta anterior do PSD, discutida em fevereiro de 2025, sugeria 25 anos, mas não foi votada devido à queda do Governo.

O deputado social-democrata Bruno Faria considerou a alteração “equilibrada e sustentável”, permitindo uma gestão mais realista do parque automóvel face aos constrangimentos financeiros dos municípios e das entidades do setor social. Durante o debate, a oposição admitiu a necessidade de flexibilizar a lei para garantir a continuidade do serviço, mas alertou para a importância de manter a segurança e apoiar financeiramente as instituições responsáveis pelo transporte de crianças e jovens.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.