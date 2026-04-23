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As empresas têm cerca de um mês e meio para se prepararem para mudanças estruturais que incluem a divulgação de tabelas salariais nos anúncios de emprego e maior clareza nos processos de recrutamento, segundo um guia divulgado esta quinta-feira pela Hays.

A diretiva europeia determina que a remuneração ou intervalo salarial deverá ser indicado logo no anúncio de emprego ou, no máximo, antes da entrevista. Além disso, deixa de ser permitido perguntar aos candidatos quanto ganham atualmente, sendo apenas admissível a discussão sobre expectativas salariais.

As novas regras deverão ser aplicadas até 7 de junho de 2026 e terão impacto direto tanto em empresas como em agências de recrutamento, que passam a poder ser responsabilizadas em caso de incumprimento.

Apesar da mudança legislativa, os dados mostram que o setor ainda está pouco preparado, sendo que em 2025 menos de 30% dos anúncios de emprego em Portugal incluíam referência salarial, valor que desce para cerca de 22% no caso das empresas de recrutamento. Ao mesmo tempo, apenas 26% das empresas afirma divulgar internamente tabelas salariais.

Para a diretora-geral da Hays Portugal, Paula Baptista, trata-se de uma mudança cultural profunda. "A transparência deixou de ser um ‘nice to have’ e passou a ser um fator crítico de atração de talento", afirma, sublinhando que a clareza na proposta de valor será determinante para captar e reter profissionais qualificados.

O estudo indica ainda que a maioria dos trabalhadores valoriza esta evolução, com 85% a afirmar estar mais motivado a candidatar-se a ofertas onde o salário é indicado. No entanto, a remuneração continua a ser decisiva, sendo apontada por 62% dos profissionais como principal motivo para recusar propostas.

Entre os critérios mais valorizados pelos candidatos destacam-se ainda o pacote de benefícios (63%), o ambiente de trabalho (56%) e a existência de projetos desafiantes (47%).

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