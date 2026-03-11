Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, Brisa Concessão Rodoviária informa que "a reabertura ao trânsito desta autoestrada é a partir das 21h30. Ainda que de forma condicionada, esta reabertura possibilitará a circulação em ambos os sentidos, minimizando o impacto para os utilizadores", explicam.

"No sentido Coimbra (Norte)-Figueira da Foz, numa extensão de aproximadamente 1,2 quilómetros (entre os km13+250 e km12+000), a circulação será realizada numa única via. O ramo de saída do Nó de Santa Eulália para a EN111 permanecerá encerrado. O sentido Figueira da Foz-Coimbra (Norte) conta com a circulação plena das duas vias em toda a sua extensão", explica a Brisa.

Para a reabertura desta via, foram realizados os trabalhos de reparação de pavimentos, drenagens e taludes com o objetivo de restabelecer as condições de conforto e segurança rodoviária, sendo que os trabalhos foram sujeitos ao acompanhamento e aconselhamento técnico do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e apresentados ao Instituto de Mobilidade e Transportes.

A previsão é "que a abertura integral da A14 possa ocorrer até 14 de março", finaliza o comunicado.

