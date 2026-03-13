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Segundo a concessionária, a reabertura da via surge após a conclusão dos trabalhos de reparação de pavimentos, drenagens e taludes, que permitiram restabelecer as condições de conforto e segurança rodoviária naquele troço da autoestrada.

A circulação na A14 esteve parcialmente interrompida na zona de Montemor-o-Velho na sequência das inundações na bacia do Rio Mondego ocorridas em fevereiro.

Os trabalhos de reparação foram acompanhados tecnicamente pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e articulados com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

A concessionária assegura que todas as intervenções e decisões são tomadas com prioridade à segurança, tanto dos trabalhadores envolvidos na obra como dos utilizadores das suas autoestradas.

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