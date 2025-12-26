Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O processo fica suspenso porque o sistema Target, responsável pelas liquidações entre bancos na zona euro, não funciona nos dias 25 e 26 de dezembro. Este ano, o calendário junta-lhe ainda o fim de semana de 27 e 28, o que empurra a execução das operações para dia 29, revela a SIC Notícias.

“As transferências a crédito iniciadas no dia 24 de dezembro são liquidadas entre os bancos no dia 29, devendo os fundos ser disponibilizados aos beneficiários até essa data”, esclarece o regulador.

As transferências imediatas continuam a funcionar normalmente são processadas 24 horas por dia e o dinheiro chega à conta de destino em até 10 segundos, sem depender do calendário do Target.

Desde janeiro de 2025, estas operações têm o mesmo custo para o cliente que uma transferência normal. Ainda assim, a maioria dos utilizadores continua a recorrer ao método tradicional, que exige esperar um ou mais dias até que o montante fique disponível.

