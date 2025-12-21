Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Albanese afirmou que o incidente, inspirado pelo grupo Estado Islâmico, evidencia a rápida evolução do ambiente de segurança no país e sublinhou a necessidade de que as autoridades estejam totalmente preparadas para responder a ameaças extremistas.

A auuditoria, que deverá ser concluída até abril de 2026, será liderada pelo Departamento do Primeiro-Ministro e do Gabinete e terá como objetivo garantir que as agências federais de segurança e inteligência dispõem de poderes, estruturas, processos e mecanismos de partilha adequados para proteger os australianos.

O ataque foi classificado como terrorismo e provocou uma forte comoção pública. No domingo, realizou-se um minuto de silêncio às 18h47, hora em que começou o tiroteio, e foi declarado um dia nacional de reflexão. Albanese foi recebido com protestos durante a cerimónia em Sydney, incluindo vaias e gritos de “sangue nas suas mãos” por parte de alguns participantes.

O suspeito, Naveed Akram, de 24 anos, foi acusado de 59 crimes, incluindo 15 homicídios e um ato terrorista. O pai do agressor morreu durante o ataque. Após o incidente, o governo anunciou a intenção de reforçar o controlo de armas, enquanto o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul pretende endurecer a legislação contra o discurso de ódio.

Apesar do choque e da tristeza na comunidade, a vida em Bondi Beach começou a retomar-se gradualmente. A promenade voltou a receber surfistas, corredores e passeadores de cães, e as atividades do clube de surf infantil regressaram no domingo, demonstrando a resiliência da comunidade face à tragédia.

