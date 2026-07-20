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O acidente ocorreu na Glorieta del Árbol Gordo, onde centenas de pessoas se reuniam para festejar o triunfo espanhol frente à Argentina na final da competição. Durante as comemorações, vários adeptos subiram para o fontanário, que acabou por ceder.

Segundo as autoridades, o alerta foi dado às 0h33 (23h33 em Portugal continental), após várias chamadas para os serviços de emergência a reportarem o desabamento da estrutura sobre as pessoas presentes.

De acordo com a agência EFE, duas pessoas receberam assistência médica no local e foram transportadas para o centro de saúde de Ciudad Rodrigo. O adolescente acabou por não resistir aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

A Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo lamentou a morte do jovem e expressou solidariedade para com a família e os restantes feridos.

"O que deveria ter sido uma celebração da vitória da seleção espanhola de futebol no Mundial transformou-se numa tragédia", escreveu a autarquia numa publicação nas redes sociais.

A seleção espanhola conquistou, no domingo, o Mundial de 2026 ao derrotar a Argentina por 1-0 na final. A tragédia acabou por ensombrar as celebrações que decorreram um pouco por todo o país.

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