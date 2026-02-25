Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação por tráfico de droga que durava há cerca de dois anos. No decorrer da operação, os militares realizaram 22 buscas — 20 domiciliárias, uma num estabelecimento de restauração e bebidas e outra num armazém.

Da ação resultou a apreensão de 5 040 doses de haxixe, 2 171 doses de MDMA, 750 doses de cocaína, 537 doses de ecstasy, 410 doses de canábis, 28,2 gramas de cetamina e 5,8 gramas de cogumelos mágicos, num total superior a 8 600 doses de produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidos 10 741 euros em numerário, cinco armas de fogo, uma arma de alarme, 15 balanças de precisão, quatro viaturas, uma estufa de canábis, diversos fertilizantes e material associado ao corte, embalamento e dosagem da droga.

Durante a operação, foram também constituídos arguidos três mulheres e um homem, com idades entre os 25 e os 56 anos, por posse de produto estupefaciente.

A operação contou com o reforço de vários núcleos da Guarda Nacional Republicana, incluindo os NIC do Porto, Amarante, Penafiel, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, bem como unidades especializadas de apoio à investigação e intervenção. A ação teve ainda o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto.

