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O Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Felgueiras, deteve, a 10 de junho, 11 pessoas — três mulheres e oito homens com idades entre os 25 e os 55 anos — no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes nos concelhos de Paços de Ferreira e Paredes.

Durante a operação, os militares deram cumprimento a 16 mandados de busca, dos quais dez foram domiciliários e seis não domiciliários. Entre estes últimos, realizaram-se três buscas em estabelecimentos, duas em lojas de animais e uma num cacifo.

Da ação resultou a apreensão de 4.500 doses de cocaína, 4.260 doses de haxixe e 473 doses de cannabis, totalizando mais de 9.200 doses de produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidos 20.045 euros em numerário, 12 telemóveis, nove balanças, seis viaturas, um motociclo e uma arma de ar comprimido.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto e da Unidade de Intervenção, através do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais.

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