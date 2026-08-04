Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Santuário de Fátima prepara a Peregrinação Internacional Aniversária de 12 e 13 de agosto, uma celebração que reúne habitualmente milhares de peregrinos e que assinala a quarta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos.

A peregrinação será presidida pelo núncio apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa, e integra também a Peregrinação Nacional do Migrante e do Refugiado, organizada pela Obra Portuguesa Católica de Migrações.

Um dos momentos tradicionais das celebrações será a oferta de trigo pelos peregrinos, um gesto que acontece este ano pela 86.ª vez. A tradição começou em 1940 e destina-se ao fabrico de hóstias para o Santuário de Fátima. Em 2025, os peregrinos entregaram 319,5 quilos de trigo e farinha.

O programa da peregrinação começa a 12 de agosto, pelas 17h30, com a Procissão Eucarística, no Recinto de Oração. Às 21h30 terá lugar a Bênção das Velas e o Rosário, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a Procissão das Velas, no Recinto de Oração. O dia termina com a Celebração da Palavra e a Procissão do Silêncio, às 22h30.

No dia 13 de agosto, as celebrações arrancam às 7h00 com a Procissão Eucarística, no Recinto de Oração. Às 9h00 será rezado o Rosário, na Capelinha das Aparições.

Às 10h00 realiza-se a Procissão para o altar, seguida da Missa, da Bênção dos Doentes, da Palavra do Bispo Diocesano e da Procissão do Adeus, no Recinto de Oração.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.