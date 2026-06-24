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De acordo com a proposta apresentada pelo Governo, o trabalho social é uma “ocupação temporária desenvolvida a favor de entidades públicas, entidades sem fins lucrativos, do setor da economia social ou da proteção civil”. O objetivo passa por satisfazer as necessidades sociais e comunitárias, sendo que as atividades de solidariedade social não são remuneradas e devem ser compatíveis com as qualificações do trabalhador.

Esta nova prestação prevê que todos os desempregados de um agregado familiar que recebe este apoio realizem trabalho social. A proposta do Governo limita as atividades de solidariedade social ao máximo de oito horas diárias e 15 horas semanais. No entanto, o limite pode chegar às 20 horas semanais nos casos em que os apoios sejam renovados pela terceira vez.

O Governo propõe que os beneficiários da PSU tenham direito a transporte e alimentação, caso o trabalho social que estejam a realizar dure o mínimo de quatro horas. Estas pessoas têm ainda direito a seguros de acidentes pessoais e devem justificar faltas ou atrasos.

Para Américo Nave, diretor executivo da Crescer, a proposta do Governo é “um aproveitamento da pobreza”. O psicólogo acredita que a medida vai aumentar a exclusão social porque os beneficiários da PSU vão passar a trabalhar, mas continuarão a receber um valor baixo que não lhes permite sair da pobreza.

“Criou-se um discurso de que as pessoas que vivem de subsídios não querem trabalhar, mas nós não vemos isso. Muitas pessoas que recebem apoios sociais têm traumas porque sofreram algum tipo de abuso ou viveram sempre institucionalizadas. Elas querem trabalhar, mas vivem num nível de desorientação que não lhes permite cumprir com as obrigações que um trabalho implica”, afirma o psicólogo.

Américo Nave explica ainda que há muitas pessoas a receber apoios sociais que querem trabalhar, mas que se veem impedidas por perder o direito a estes rendimentos. “Às vezes, quando se consegue arranjar umas horas, estas pessoas são obrigadas a recusar o trabalho porque vão perder o direito ao apoio social. Isto acaba por contribuir para que as pessoas não integrem o mercado de trabalho, ou seja, acaba por haver um incentivo ao não trabalho”.

Apenas os pensionistas, estudantes, cuidadores informais e pessoas com incapacidade igual ou superior a 80% ficam dispensados do trabalho comunitário. O documento apresentado pelo Governo determina que a PSU ficará suspensa durante dois anos para quem se recusar a realizar o trabalho social.

O Executivo de Luís Montenegro já clarificou que situações de incapacidade inferior a 80% serão avaliados caso a caso. Isto significa que pessoas com deficiência ou cancro e sem baixa médica podem vir a ser obrigadas a realizar estas atividades temporárias.

“A meu ver esta é uma forma de explorar as pessoas” afirmou Helena Rato, vice-presidente da Associação Portuguesa de Deficientes. “As pessoas com deficiência têm direito a estar inseridas no mercado de trabalho, mas muitas vezes não conseguem”.

Em entrevista ao 24notícias, Helena Rato explicou que as acessibilidades são um entrave para que estas pessoas consigam trabalhar. Garante também que muitas não têm as competências necessárias porque falta investimento na educação inclusiva.

“Em vez de obrigar estas pessoas a fazer trabalho social, os nossos governantes deviam criar condições para que elas pudessem ter um contrato e integrar o mercado de trabalho. Estas pessoas não são oportunistas e não querem viver à custa do estado, mas vivem em situações tão precárias que são obrigadas a pedir apoios”, disse Helena Rato.

Num comunicado enviado ao 24notícias, a Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) pede uma avaliação que não se baseie em critérios formais ou momentos pontuais. “Os tratamentos sistémicos estão associados a toxicidades potencialmente limitantes, que podem perdurar no tempo e comprometer de forma significativa a autonomia e a capacidade para o trabalho ou para atividades de inserção social”.

É por isso necessário garantir “uma avaliação clínica individualizada, contínua e sensível à evolução da doença e dos seus tratamentos”, considerou a SPO.

O Governo admitiu que a substituição de 13 sistemas informáticos distintos por um único sistema vai permitir poupar cerca de 3,2 milhões de euros por ano.

A Prestação Social Única foi discutida na Assembleia da República na passada sexta-feira, dia 12 de junho. Antes disso, PSD e Chega chegaram a um acordo para seguir com o documento para a especialidade sem votação. Os deputados tiveram até segunda-feira, dia 22, para propor alterações à medida.

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