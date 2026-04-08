Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este plenário decorre na sequência de uma contraproposta apresentada esta tarde pela administração do Metropolitano de Lisboa, segundo explicou à agência Lusa Sara Gligó, dirigente sindical da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), avança a agência Lusa.

Os trabalhadores do ML tinham comunicado a intenção de realizar uma greve de 24 horas na quinta-feira e na terça-feira da próxima semana.

"Iremos ter um plenário cerca das 23:00 mas, para já, vemos com muita dificuldade a suspensão da greve de amanhã [quinta-feira]", antecipou Sara Gligó.

No entanto, a sindicalista ressalvou que a última decisão de avançar ou não para a paralisação de 24 horas "será sempre dos trabalhadores".

A dirigente sindical explicou que a administração apresentou uma nova proposta, mas que o curto espaço de tempo até ao início da paralisação, previsto para a meia-noite, poderá dificultar a auscultação dos trabalhadores.

Relativamente às motivações da greve, Sara Gligó explicou que estão relacionadas com o incumprimento de acordos assinados em 2019, nomeadamente ao nível da formação e organização do trabalho, rejeitando que estejam em causa aumentos salariais.

"Tem tudo a ver com condições de trabalho, formação de trabalhadores para estas categorias e o retirar de algumas funções", afirmou, acrescentando que os trabalhadores sentem-se "desrespeitados".

Se avançar, a greve não terá serviços mínimos, conforme decisão do Tribunal Arbitral constituído no Conselho Económico e Social, que determinou apenas a prestação de serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações.

De acordo com a decisão, deverão ser assegurados três trabalhadores no Posto de Comando Central, preferencialmente um inspetor de movimento, um encarregado de movimento e um encarregado da sala de comando e de energia, devidamente identificados pelos sindicatos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.