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A Câmara de Barcelos, distrito de Braga, explica que, no âmbito das medidas de proteção social e económica associadas ao Regulamento Geral de Estacionamento e Parqueamento do concelho, garante passe TUBA (Transportes Urbanos de Barcelos) Urbano gratuito a todas as pessoas que exercem atividade profissional na zona de estacionamento tarifado.

“Para fazerem o pedido, os interessados deverão apresentar uma declaração de vínculo profissional, emitida pela entidade patronal, comprovando o vínculo laboral e atestando que o local de trabalho se situa na área definida”, adianta o município.

Segundo a autarquia, a cidade de Barcelos dispõe de cerca de 1.500 lugares gratuitos de estacionamento em parques periféricos, com rápida ligação ao centro em transporte público. O passe gratuito pode ser solicitado no Balcão Único da Câmara Municipal ou, em alternativa, diretamente no Portal de Atendimento.

Os horários do TUBA Urbano “são flexíveis e adequados à grande maioria dos horários de trabalho, operando no período entre as 6h45 e as 20h28, podendo ser consultados também online", refere a câmara de Barcelos. A informação sobre o estacionamento tarifado na cidade de Barcelos está disponível também online.

Em 15 de julho entraram em funcionamento 72 parquímetros em Barcelos para promover a rotatividade do estacionamento em 1.349 lugares na cidade.

Na ocasião, a Câmara de Barcelos referiu que, mesmo assim, o município continuará a ser “uma das cidades do país com mais estacionamento gratuito, com mais de três mil lugares disponíveis em parques periféricos e centrais, localizados a curta distância do centro da cidade”.

A “dois passos” do centro há 1.526 lugares gratuitos, distribuídos por cinco parques, o maior dos quais no Campo da Feira, com 1.200 lugares, a dois minutos do centro.

Os mais distantes são os do Vouga e da Estação da CP, ambos a 15 minutos a pé do centro da cidade. Há ainda 1.502 lugares em oito parques periféricos, que ficam a entre oito e 30 minutos do centro, em transporte público.

Com os novos parquímetros, o município pretendeu garantir maior equilíbrio entre os diferentes utilizadores, assegurando estacionamento de proximidade para os residentes, promovendo a rotatividade de curta e média duração junto do comércio do centro da cidade e encaminhando o estacionamento de longa duração para áreas periféricas.

O novo modelo prevê a aplicação de zonas tarifadas de segunda a sexta-feira entre as 9h e as 19h e aos sábados das 9h às 13h. As tarifas fixadas são de 0,60 euros por hora nas zonas de média duração e de 0,80 euros por hora nas zonas de curta duração, existindo ainda mecanismos que favorecem uma utilização mais flexível dos lugares disponíveis.

Os moradores abrangidos podem beneficiar do dístico de residente, enquanto os comerciantes dispõem de um dístico específico, ambos com um custo anual de 10 euros.

Segundo as previsões, os novos parquímetros vão render aos cofres municipais cerca de 600 mil euros por ano.

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