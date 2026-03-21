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Desde o início da guerra, Israel terá atingido pelo menos 128 unidades médicas e ambulâncias no sul do país, resultando na morte de 40 profissionais de saúde e ferindo 107, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

Grande parte dos ataques ocorreram enquanto os profissionais estavam em ambulâncias ou centros de primeiros socorros, muitos dos quais foram destruídos. De acordo com o direito internacional, trabalhadores de saúde e hospitais são protegidos, e atacá-los deliberadamente pode constituir crime de guerra. A organização Amnistia Internacional sublinhou que, independentemente da afiliação política, os profissionais de saúde são civis e não devem ser alvo de ataques.

O jornal britânico The Guardian entrevistou nove profissionais de saúde, visitou três centros médicos destruídos nos distritos de Nabatieh e Tiro e inspecionou duas ambulâncias danificadas, sem encontrar qualquer evidência de utilização militar nos locais. O exército israelita já acusou anteriormente o Hezbollah de usar ambulâncias para fins militares, mas não apresentou provas dessas alegações. O Ministério da Saúde libanês classificou a acusação como uma tentativa de justificar crimes de guerra.

A maioria dos ataques incidiu sobre a Islamic Health Association (IHA), serviço de saúde afiliado ao Hezbollah que colabora com o ministério libanês. Foram também atingidos serviços de proteção civil, associações de saúde ligadas ao movimento Amal, uma instituição de caridade local e a Cruz Vermelha libanesa.

Abdullah Nour el-Din, responsável pelos socorros da IHA a sul do rio Litani, afirmou: “O inimigo israelita tenta tornar a vida na nossa região impossível e forçar as pessoas a fugir. O nosso papel é ajudá-las, estar ao lado delas e prestar serviços para que permaneçam na sua terra”. Nour el-Din relatou ataques a casas de deslocados e ataques subsequentes aos socorristas quando iam prestar assistência.

Profissionais de saúde afirmaram ter observado ataques recorrentes durante o fim do jejum do Ramadão e implementaram medidas para reduzir riscos, incluindo equipas mais pequenas, dormir em ambulâncias afastadas e limitar contacto com familiares durante o trabalho. Ali Nasr al-Din explicou: “Pode-se tomar todas as precauções, mas se a outra parte não respeita a ética, isso não importa”.

Em apenas 17 dias de conflito, mais de 1.000 pessoas foram mortas e 2.584 feridas por ataques israelitas, segundo o Ministério da Saúde libanês. O chefe do hospital governamental de Nabatieh, Dr. Hassan Wazni, descreveu a situação como “mais feroz”, com cada bombardeamento a aumentar a pressão sobre os profissionais e a população civil.

Apesar do risco, muitos trabalhadores continuam a prestar assistência. Ali Nasr al-Din resumiu: “Se antes da guerra me perguntassem se voltaria a trabalhar como paramédico, teria dito: ‘De modo nenhum’. Mas a guerra começou novamente e, de repente, encontrámo-nos a ajudar. O que mais podemos fazer? Esta é a nossa casa”.

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