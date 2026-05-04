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De acordo com o pré-aviso do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS), a greve decorrerá nos dias 4 e 5 de maio e abrange todos os trabalhadores do setor da saúde, independentemente do vínculo, carreira ou filiação sindical.

Com esta paralisação, o sindicato exige do Governo e das entidades empregadoras a reposição dos pontos retirados aos trabalhadores no âmbito do sistema de avaliação, a contratação urgente de pessoal e o fim do uso de turnos suplementares e de cargas horárias de 14 e 16 horas de serviço contínuo. É ainda reivindicada a reposição das horas não pagas e não gozadas.

A estrutura sindical justifica igualmente a greve com a necessidade de contestar o pacote laboral apresentado pelo Governo. Está prevista uma manifestação na manhã de hoje junto ao Hospital Santa Maria, em Lisboa.

A paralisação está sujeita a serviços mínimos.

Entretanto, para 12 de maio, foi já convocada uma outra greve nacional pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que abrangerá os setores público, privado e social.

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