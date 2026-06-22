Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Observador, que recorre à Lusa, a paralisação vai acontecer durante duas horas por turno. De manhã, a greve acontecerá entre as 10h00 e as 12h00 e, durante a tarde, entre as 15h30 e as 17h30. Estes dois horários terão piquetes de greve junto à sede da EMEL, na freguesia lisboeta do Lumiar. Já os trabalhadores do turno da noite vão parar entre as 18h00 e as 20h00, enquanto os da madrugada aderem à paralisação entre as 06h00 e as 08h00.

O CESP — Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal prevê um “um grande impacto”, sobretudo na fiscalização e nos parques de estacionamento da cidade. Espera-se também uma grande adesão dos trabalhadores ao longo dos quatro dias de paralisação.

A greve foi marcada pelos trabalhadores no dia 1 de junho, durante um plenário junto à autarquia de Lisboa, que é a única acionista da empresa. De acordo com o CESP, o conselho da administração da EMEL propôs, para este ano, um aumento salarial de 25 euros, o que os trabalhadores consideram “inaceitável” por estar “muito aquém das reais possibilidades” da empresa. Os funcionários sugerem um aumento de 150 euros.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.