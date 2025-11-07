Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um estudo recentemente publicado na plataforma científica Frontiers, intitulado “Occupational exposure to solar ultraviolet radiation among outdoor workers in Lisbon, 2023 – first results of the MEAOW study” e coassinado por Fernanda Carvalho, meteorologista da Delegação do IPMA nos Açores, apresenta os primeiros resultados do projeto MEAOW (MEAsuring Outdoor Workers), o primeiro em Portugal a medir diretamente a exposição à radiação ultravioleta solar (UVR) entre trabalhadores ao ar livre.

A radiação ultravioleta é o principal fator ambiental associado ao desenvolvimento do cancro da pele, e o estudo procurou obter medições objetivas e fiáveis dessa exposição em contexto laboral, num país onde o índice UV é elevado durante grande parte do ano.

Entre abril e outubro de 2023, foram monitorizados 91 trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa com diferentes profissões, como asfaltadores, jardineiros, coveiros, calceteiros e trabalhadores de higiene e saneamento, através de dosímetros eletrónicos GENESIS-UV, complementados por medições ambientais de um radiómetro do IPMA.

As doses médias diárias de radiação UV variaram entre 62 J/m² (calceteiros) e 266 J/m² (jardineiros), tendo sido registado um valor máximo de 1.097 J/m² entre os coveiros a 9 de maio. O limite ocupacional recomendado pela Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP), fixado em 133 J/m² por dia, foi ultrapassado em todas as profissões exceto entre os calceteiros, e em 80% dos dias de medição. A exposição foi mais elevada nos meses de verão e durante o período da tarde, com coveiros e jardineiros a apresentarem as médias mensais mais altas.

Os autores concluem que os trabalhadores ao ar livre em Lisboa estão expostos a níveis de radiação UV muito acima dos limites de segurança, o que aumenta significativamente o risco de cancro de pele e de cataratas, e sublinham a necessidade urgente de implementar programas de vigilância em saúde ocupacional e campanhas de prevenção adaptadas, que promovam o uso regular de equipamentos de proteção, a formação sobre riscos e medidas de autoproteção, bem como políticas públicas que limitem a exposição solar durante o horário de trabalho.

