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O alerta foi dado às 13h23 e mobilizou meios dos bombeiros de Cacilhas, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), num total de cerca de 20 operacionais e nove viaturas.

À chegada das equipas de socorro, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local. Ao final do dia, as operações no terreno prosseguiam para a remoção do corpo.

A obra em causa está associada à construção de um coletor de águas. As circunstâncias exatas do acidente serão agora alvo de investigação pelas autoridades competentes.

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