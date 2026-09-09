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A Câmara de Nova Iorque divulgou esta terça-feira mais de 170 mil páginas de documentos relacionados com os ataques de 11 de Setembro, incluindo registos que, durante anos, foram procurados por sobreviventes, socorristas e familiares das vítimas e que poderão ajudar a esclarecer o que as autoridades sabiam sobre os riscos para a saúde provocados pelas toxinas libertadas após o colapso do World Trade Center.

O novo portal público reúne documentos sobre a qualidade do ar, problemas de saúde e a resposta da cidade aos ataques. Entre os arquivos estão o chamado Harding Memo, documentos relacionados com o World Trade Center 7 e as “68 caixas” de registos que só foram localizadas em 2025, apesar de vários pedidos de acesso ao abrigo da Lei de Liberdade de Informação de Nova Iorque (FOIL).

A divulgação ocorre depois de anos de pressão para que estes documentos fossem tornados públicos e surge também na sequência de um acordo em dois processos judiciais apresentados pela 9/11 Health Watch, relacionados com a qualidade do ar e os problemas de saúde após os ataques.

Para o deputado norte-americano Jerry Nadler, os novos documentos poderão confirmar que as autoridades tinham conhecimento dos riscos muito antes de estes serem plenamente reconhecidos pelo público.

Jerry Nadler acusou a administração do antigo presidente da Câmara Rudy Giuliani de ter escondido informação sobre os riscos associados à exposição às toxinas.

“Agora, nós e o público sabemos que a Câmara, sob a liderança do ex-presidente Giuliani, previu que milhares de socorristas e membros da comunidade enfrentariam impactos devastadores e de longo prazo na saúde devido a essas toxinas”, afirmou.

Segundo o congressista, a “ocultação intencional da verdade por Giuliani” prejudicou os esforços para garantir financiamento e cuidados médicos às vítimas.

“Mereciam a verdade naquela época”

A antiga congressista Carolyn Maloney, que durante décadas defendeu os socorristas e sobreviventes, também acusou as autoridades de terem transmitido inicialmente uma mensagem errada sobre a segurança do ar.

Carolyn Maloney considera que os documentos agora publicados poderão ajudar sobreviventes a comprovar a sua presença na chamada "Zona de Exposição" e a garantir os benefícios a que têm direito.

Também a vereadora Gale A. Brewer defendeu que os nova-iorquinos têm o direito de saber o que as autoridades sabiam e quando tiveram conhecimento dos riscos.

A vereadora recordou que sobreviventes, socorristas, familiares e pessoas que viviam, trabalhavam ou estudavam em Lower Manhattan convivem há 25 anos com as consequências para a saúde do 11 de Setembro, enquanto informações sobre a origem dessas doenças permaneceram inacessíveis.

O presidente do distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, considerou que a abertura dos arquivos poderá finalmente ajudar a determinar “o que e quando a administração Giuliani sabia sobre o impacto das toxinas na saúde no Marco Zero”.

“Dezenas de milhares de socorristas foram expostos à poeira e fumo tóxicos, compostos por mais de 2500 contaminantes, e continuam a lidar com as consequências a longo prazo para a saúde, incluindo doenças respiratórias crónicas e cancro”, afirmou.

Mamdani promete transparência

O atual presidente da Câmara, Zohran Mamdani, apresentou a divulgação como uma tentativa de corrigir décadas de falta de transparência.

“O mínimo que a nossa cidade deve às famílias, sobreviventes e socorristas cujas vidas foram para sempre transformadas pelos ataques de 11 de Setembro é transparência e responsabilidade”, afirmou.

“Por muito tempo, os nova-iorquinos tiveram de lutar para ter acesso a registos que deveriam ter sido disponibilizados desde o início”, acrescentou.

A Mamdani afirmou também que mais pessoas morreram nestes 25 anos com doenças ligadas ao ataque do que as quase três mil no atentado.

“Agora, quase 25 anos depois, morreram mais pessoas devido a doenças relacionadas com o 11 de Setembro do que as que morreram no próprio dia”, afirmou o democrata.

A administração Mamdani prevê ainda 34 milhões de dólares no orçamento do ano fiscal de 2027 para a criação e manutenção do portal de registos públicos.