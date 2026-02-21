Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à RTP Notícias, o presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, Bruno Pereira, classificou a nomeação como “totalmente atípica”: “É a primeira vez que me recordo, em quase 25 anos de carreira, de ver um diretor de uma polícia ser nomeado para funções políticas”. Bruno Pereira destacou que o novo ministro não é “uma figura politicamente implantada, com grande capacidade de intervenção”, embora reconheça que Neves conhece bem o sistema de segurança interna e os interlocutores da investigação criminal.

Por seu turno, o Sindicato dos Polícias Portugueses (SPP/PSP) manifestou expectativas positivas quanto à retomada das negociações previstas para este ano. Em comunicado, o sindicato sublinha que Luís Neves já conhece a realidade dos polícias e demonstrou capacidade de melhoria na Polícia que tutelou, podendo contribuir para resolver problemas de atratividade da profissão e a falta de recursos humanos qualificados. “Melhor que os anteriores, parece-nos que sim; se será suficiente, veremos”, conclui o SPP/PSP.

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG) manifestou surpresa com a nomeação e apelou a uma mudança de paradigma. O presidente, César Nogueira, alertou para possíveis tensões entre forças de segurança, nomeadamente devido às diferenças no subsídio de risco atribuído aos inspetores da Polícia Judiciária face a elementos da PSP e da GNR. O responsável defendeu alterações estruturais ao programa do Governo e ao estatuto remuneratório, advertindo que a ausência de mudanças poderá levar a ações de protesto, embora tenha manifestado disponibilidade para trabalhar com o novo ministro.

Já a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) saudou a nomeação, destacando que o novo ministro conhece “as circunstâncias e problemas” do setor da emergência e socorro, revela o Observado, citando a Lusa. O presidente, António Nunes, defendeu que essa familiaridade poderá facilitar a resolução de reivindicações antigas, como a criação de um comando nacional próprio dos bombeiros e a valorização das carreiras, considerando desejável que mudanças avancem antes da próxima época de fogos florestais.

