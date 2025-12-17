Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dany Jean, aos 24 minutos, e Costinha, aos 64, marcaram os golos da formação de Torres Vedras, que tinha atingido os quartos pela última vez há 26 anos, em 1998/99, depois de 1955/56, 1956/57 e 1983/84, enquanto Jérémy Livolant ainda reduziu para os lisboetas, aos 81, de grande penalidade.

Na próxima ronda da prova rainha, o Torreense vai receber a União de Leiria, também da Liga 2, que hoje bateu por 1-0 o Vila Meã, do Campeonato de Portugal, pelo que, desta forma, é certo que haverá pelo menos uma formação do segundo escalão nas meias-finais.

