Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Torre de Belém recebeu cerca de 5.300 visitantes na primeira semana após a sua reabertura ao público, segundo comunicado da Museus e Monumentos de Portugal.

O monumento reabriu a 27 de maio, depois de uma intervenção de conservação e restauro realizada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Com a conclusão dos trabalhos, a Torre de Belém voltou a acolher visitantes em condições renovadas de preservação, segurança e fruição pública.

A reabertura foi acompanhada pela implementação de um novo modelo de visitação, baseado em horários de entrada definidos. Segundo a informação divulgada, este sistema tem permitido uma gestão mais equilibrada dos fluxos de visitantes e uma experiência de visita mais confortável, contribuindo também para a proteção e sustentabilidade do monumento.

A afluência registada durante a primeira semana é apontada como um sinal da relevância cultural e patrimonial da Torre de Belém, classificada como Património Mundial da UNESCO, e do impacto positivo das intervenções realizadas para garantir a sua conservação e valorização.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.