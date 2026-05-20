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Classificada como Património Mundial da UNESCO, a Torre de Belém é um dos símbolos mais reconhecidos do património cultural português e recebe anualmente centenas de milhares de visitantes. A Museus e Monumentos de Portugal destaca que a reabertura representa um momento de especial relevância para a instituição, reforçando o compromisso com a preservação, valorização e acesso sustentável ao património nacional.

A intervenção agora concluída corresponde à primeira obra de fundo realizada no monumento desde 1998. Os trabalhos permitiram melhorar as condições de conservação, segurança e resiliência do edifício, particularmente exposto à ação do tempo e às condições atmosféricas.

Segundo as entidades responsáveis, a operação de conservação e restauro teve como objetivo preservar a autenticidade e a integridade da Torre de Belém para as gerações futuras, garantindo simultaneamente melhores condições de acolhimento e fruição pública.

A reabertura será acompanhada por um novo modelo de visitação, baseado num sistema de acesso por horários definidos. A medida pretende melhorar a gestão dos fluxos de visitantes e contribuir para a proteção do monumento, conciliando a acessibilidade pública com a preservação patrimonial.

A oferta cultural e educativa continuará a assumir um papel central, com especial atenção às visitas escolares e às experiências de visita dirigidas a diferentes públicos.

A cerimónia oficial de inauguração realiza-se no dia 26 de maio, a partir das 15h, contando também com a presença dos presidentes e de outros elementos das equipas da Museus e Monumentos de Portugal, do Património Cultural, I.P., e das restantes entidades envolvidas. A partir de 27 de maio, a Torre de Belém voltará a receber visitantes de todo o mundo.

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