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Sob o tema "Consciência", a 21.ª edição decorre nos fins de semana de 17 a 19 e de 24 a 26 de julho, no recinto de De Schorre, explorando seis emoções através da cenografia, dos 16 palcos e de experiências imersivas.

Portugal estará representado por seis artistas e projetos nacionais: Diego Miranda, BIIA, ØTTA, Xinobi, Danni Gato e MXGPU. Diego Miranda soma a décima atuação no festival desde 2015, enquanto BIIA, ØTTA e o duo MXGPU fazem a sua estreia no evento. A organização refere também um aumento do número de festivaleiros portugueses e de visitantes de língua portuguesa.

Devido às elevadas temperaturas registadas na Bélgica, foi ativado o plano de prevenção para situações de calor, com reforço das zonas de sombra, áreas de nebulização e pontos de água potável. Por decisão das autoridades, não haverá espetáculo de fogo de artifício durante o primeiro fim de semana.

As medidas de segurança surgem um ano depois do incêndio que destruiu grande parte do palco principal antes da edição de 2025, levando ao reforço dos planos de segurança e da vigilância de materiais inflamáveis. A investigação às causas do incidente continua, tendo sido apontada, até ao momento, a hipótese de falha humana.

A organização espera cerca de 200 mil visitantes por fim de semana, provenientes de mais de 200 países. Os bilhetes para a edição de 2026 esgotaram há vários meses.