Trata-se de um texto pioneiro na cidade, que reconhece oficialmente a pressão exercida pelo turismo massivo sobre o quotidiano dos cerca de 16.500 residentes, diz o El País.

Entre as medidas, destacam-se a limitação do tamanho dos grupos de visitantes, a identificação de três áreas como “zonas saturadas” — a rua Hombre de Palo, a Praça do Consistório e o Passadiço Balaguer — e novas regras sobre circulação em ruas estreitas. O objetivo, segundo o município, é compatibilizar a vitalidade turística com a permanência de vizinhos e comerciantes que, até agora, se sentiam muitas vezes afastados da própria cidade.

A nova regulamentação estabelece que os grupos não podem obstruir entradas de casas ou lojas, devendo circular em fila nas ruas estreitas e facilitar a passagem de residentes com carrinhos de bebé ou compras. Proíbe ainda a utilização de megafones depois das 23h00, impõe a obrigatoriedade de sistemas de áudio individuais em grupos com mais de 30 pessoas — salvo escolares — e prevê coimas até 3.000 euros em caso de incumprimento.

No entanto, muitos habitantes sublinham que a raiz do problema não reside apenas no tamanho dos grupos, mas na chegada constante de grandes autocarros com pacotes turísticos de poucas horas. Estes visitantes deixam pouco impacto económico, já que as refeições e compras estão, em grande medida, pré-definidas pelos operadores.

Quanto às free tours, visitas em que o pagamento consiste num donativo, se o turista assim o entender, é agora proibido usar os característicos guarda-chuvas coloridos como sinal de encontro.