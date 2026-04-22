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O deputado do Partido socialista, Pedro Nuno Santos, justificou o seu regresso com duas razões principais: o compromisso com o mandato para o qual foi eleito e a necessidade de enfrentar o que considera ser um Governo “medíocre e incompetente”.

“Todos somos poucos para combater um Governo que é medíocre, incompetente, não conseguiu até agora resolver nenhum dos problemas que herdou, agravando alguns, como o caso da saúde e da habitação”, declarou.

Afirmou que é um Governo liderado por "gente muito pouco séria" e que segundo o mesmo "tem como única missão transferir rendimentos dos de baixo para os de cima e fazer aprovar legislação que tem como único objetivo fragilizar, causar mais insegurança e precariedade a quem já tem uma vida precária, que são os trabalhadores".

Acrescentou, mais uma vez, que "todos somos poucos para fazer este combate" e que se apresenta para fazer a sua parte contra um "Governo medíocre e de gente muito pouco séria".

Quanto ao PS, declarou que apesar de ser do mesmo partido, "há muita coisa que o distancia" de José Luis Carneiro. "Eu sou um social-democrata de esquerda, que defende um Estado forte como instrumento de desenvolvimento nacional e como instrumento para travar a apropriação da riqueza gerada por todos por meia dúzia". "Nunca serei adepto de nenhuma estratégia centrista", rematou.

Continuou dizendo que "tem muito mais respeito pelo José Luís Carneiro" do que "pelos estaticistas que esperam que o vento mude em favor do PS" para "avançar para a liderança do partido".

Lembrando que José Luís Carneiro se candidatou numa altura em que o PS estava mais em baixo, "numa altura em que uma parte do eleitorado que tradicionalmente confiava no PS, a função pública, estava zangada com o Partido Socialista".

"Nem o país, nem o PS precisam de taticistas o que nós precisamos é de gente com coragem", concluiu.

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