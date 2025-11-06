Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dez distritos costeiros de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso laranja devido à forte agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta abrange Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Nos distritos do norte e centro, o aviso mantém-se até ao meio-dia, com ondas de oeste/noroeste que poderão atingir nove metros de altura. No sul, o aviso laranja estará ativo até às 9h00, sendo depois substituído pelo aviso amarelo, que se prolongará até às 21h00, com ondulações entre quatro e cinco metros.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo por previsão para sete distritos — Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real e Viseu — devido a aguaceiros fortes, pontualmente com granizo, em vigor até às 6h00.

De acordo com o Instituto, Portugal continental está sob a influência de uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, que deve provocar chuva, trovoadas e vento intenso com rajadas durante a manhã.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.