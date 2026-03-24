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As sirenes encontram-se localizadas na Praça do Império, Ribeira das Naus, Passeio Carlos do Carmo e Doca de Alcântara, sendo que as duas últimas foram recentemente instaladas. O executivo municipal pretende expandir o sistema para um total de dez sirenes ao longo da frente ribeirinha até ao final do mandato.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa destacou o reforço da Proteção Civil na cidade, apontando que a iniciativa contribui para aumentar a eficácia na resposta a riscos naturais como sismos, tsunamis e inundações. “Exercícios como o LisbonWave26 são essenciais para reforçar a cultura de prevenção e de segurança face a esses riscos, contribuindo de forma decisiva para que a população disponha de toda a informação e esteja preparada para situações de emergência”, afirmou Carlos Moedas.

O exercício será o ponto alto de várias ações promovidas pela Autarquia durante o mês de março, no âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, que visam sensibilizar a população para os riscos naturais. Entre estas iniciativas, estiveram sessões de apresentação do sistema de alerta de tsunami a Embaixadas, Juntas de Freguesia e à Assembleia Municipal, conduzidas pelo diretor dos Serviços Municipais de Proteção Civil, André Fernandes, e pelo vereador responsável pela Proteção Civil, Rodrigo Mello Gonçalves.

O vereador reforçou a importância da articulação de todas as entidades envolvidas no socorro e sublinhou que “todos nós, cidadãos, somos agentes de proteção civil” e devem saber como agir em situações de catástrofe, como um sismo seguido de tsunami.

De recordar que, após um abalo sísmico, é fundamental afastar-se das zonas ribeirinhas, procurar locais mais altos e seguros e seguir a sinalética das rotas de evacuação.

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