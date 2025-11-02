Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um tiroteio no Bairro do Zambujal, na Amadora, obrigou à mobilização da Polícia de Segurança Pública na noite deste domingo.

A Polícia de Segurança Pública foi mobilizada após "disparos na via pública" terem acontecido por volta das 21h30.

De acordo com a SIC Notícias, as autoridades já apreenderam, pelo menos, uma arma de fogo e há vários detidos, apesar de ainda não se saber o número exato.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (Cometlis) explicou ainda ao Notícias ao Minuto que foi montado um "perímetro de segurança" no bairro e que as investigações estão neste momento a decorrer com a polícia ainda no local.

Sabe-se ainda que uma viatura terá sido também intercetada pelas autoridades, e, de acordo com o que testemunhas relataram à CNN Portugal, terão havido pelo menos quatro carros de alta cilindrada a movimentar-se na zona.

__

