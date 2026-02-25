Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As vítimas, três homens com idades entre os 29 e os 42 anos, foram atingidas por disparos efetuados a partir do interior de um carro, cuja matrícula ainda é desconhecida, diz a CNN.

Sabe-se que uma das vítimas sofreu ferimentos no tórax e foi transportada de urgência para o Hospital de São José, onde foi submetida a intervenção cirúrgica. O seu estado é considerado crítico. As outras duas vítimas ficaram feridas num pé e na cabeça e estão fora de perigo de vida.

As autoridades estão a investigar o caso, recolhendo testemunhos e imagens de videovigilância na área, de forma a identificar os suspeitos e a viatura envolvida.

Até ao momento, não foram realizadas detenções.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.