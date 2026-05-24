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O incidente ocorreu durante tarde de sábado, junto a uma entrada da Casa Branca, perto da 17th Street com a Pennsylvania Avenue, em Washington. Segundo o Serviço Secreto, o suspeito retirou uma arma de fogo e disparou contra os agentes, que responderam de imediato, atingindo-o. O homem foi transportado para um hospital, onde acabou por morrer.

Durante a troca de tiros, um civil que se encontrava nas imediações também foi atingido. As autoridades indicaram que ainda não é claro se foi baleado pelos disparos iniciais do suspeito ou durante a resposta policial.

Nenhum elemento do Serviço Secreto ficou ferido e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se encontrava na Casa Branca, não foi afetado pelo incidente.

O edifício presidencial esteve temporariamente sob confinamento, enquanto vários jornalistas que se encontravam no local procuraram abrigo após ouvirem uma sucessão de disparos.

Segundo relatos de jornalistas presentes, terão sido ouvidos entre 20 e 30 disparos. O confinamento na Casa Branca foi entretanto levantado.

Horas depois, Donald Trump elogiou a “ação rápida e profissional” das forças de segurança numa publicação nas redes sociais.

O suspeito não foi oficialmente identificado, mas vários órgãos de comunicação norte-americanos avançam que tinha antecedentes de problemas de saúde mental e que já tinha sido detido no ano passado por tentar entrar sem autorização por outro ponto de acesso à Casa Branca, tendo sido alvo de uma ordem para se manter afastado do local.

O diretor do FBI, Kash Patel, confirmou que a agência esteve no local a apoiar o Serviço Secreto durante a resposta ao incidente.

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