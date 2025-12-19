O documento, apresentado em tribunal para fundamentar mandados de detenção e de busca, descreve Cláudio Valente como responsável pelo tiroteio ocorrido na Universidade Brown, em Providence, no qual morreram duas pessoas e várias outras ficaram feridas. De acordo com a acusação, o suspeito enfrentava duas acusações de homicídio, bem como múltiplas acusações de agressão agravada com arma de fogo, correspondentes às vítimas que sobreviveram ao ataque.

Além dos crimes de violência direta, o texto judicial enumera infrações graves relacionadas com armas de fogo, incluindo o uso e posse ilegal de armas em contexto criminal. As autoridades sustentam que Cláudio Valente terá transportado armas e munições entre diferentes estados dos Estados Unidos com intenção criminosa, o que deu origem também a uma acusação de natureza federal por transporte interestadual de arma de fogo com fins ilícitos.

O documento estabelece ainda uma ligação entre o suspeito e o homicídio de um professor universitário, Nuno Loureiro, ocorrido dois dias depois, em Brookline, no estado de Massachusetts. Embora esse crime surja no documento como elemento probatório relevante, o foco principal da declaração é a fundamentação legal que permitiu às autoridades emitir os mandados relacionados com o tiroteio em Providence.

Segundo explicam os investigadores no documento, a identificação do suspeito baseou-se numa combinação de imagens de videovigilância, registos de aluguer de veículos, testemunhos e análise de movimentos entre estados. Estes elementos foram considerados suficientes para demonstrar “causa provável”, o critério legal exigido para a emissão de mandados judiciais nos Estados Unidos.

As autoridades sublinham que uma declaração juramentada não constitui uma condenação, mas sim um instrumento processual usado numa fase preliminar da investigação criminal. A responsabilidade penal definitiva só poderia ser apurada em julgamento.

Cláudio Manuel Neves Valente foi entretanto encontrado morto num espaço de armazenamento no estado de New Hampshire, numa ocorrência que as autoridades classificaram como suicídio, o que pôs termo ao processo criminal.