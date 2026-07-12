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A polícia recebeu os primeiros alertas para a presença de um atirador ativo por volta das 20h12 locais, na avenida St. Clair, onde decorria o festival latino Salsa on St. Clair, um dos maiores eventos culturais da cidade.

À chegada ao local, os agentes encontraram seis vítimas com ferimentos provocados por armas de fogo. Duas foram declaradas mortas no local e as restantes foram transportadas para unidades hospitalares.

Horas depois do incidente, a polícia revelou que o tiroteio terá resultado de uma troca de disparos entre dois indivíduos durante o festival. As autoridades recuperaram duas armas de fogo na cena do crime, mas, até ao momento, não efetuaram qualquer detenção.

O vice-chefe da Polícia de Toronto, Francisco Barredo, descreveu o cenário como "muito caótico", indicando que cerca de 13 mil pessoas se encontravam no festival quando começaram os disparos.

As autoridades isolaram três locais distintos relacionados com a investigação e apelaram à população para evitar a zona. A polícia pediu ainda que qualquer pessoa com informações ou imagens do incidente contacte os investigadores.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou estar "horrorizado" com o ataque, manifestando solidariedade para com as famílias das vítimas, os feridos em estado grave e todos os afetados pela tragédia.

Também o primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford, condenou a "violência sem sentido" que atingiu o festival, defendendo que o responsável seja identificado, levado à justiça e condenado.

O tiroteio ocorreu durante a 22.ª edição do Salsa on St. Clair, festival anual que celebra a cultura latina com concertos, espetáculos de dança e gastronomia, atraindo milhares de visitantes à avenida St. Clair, uma das principais artérias de Midtown Toronto. A investigação continua em curso.

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