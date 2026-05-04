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Os primeiros relatos de disparos foram recebidos por volta das 21h00 de domingo (3h00 de segunda-feira em Portugal Continental), durante uma concentração de jovens numa zona de lazer junto ao lago. Até ao momento, as autoridades não confirmaram detenções.

A responsável policial descreveu o incidente como uma situação “extremamente preocupante”, sublinhando que várias equipas estão no terreno a recolher testemunhos e a tentar identificar os autores dos disparos. “Estamos a trabalhar intensamente para localizar os suspeitos”, afirmou.

Segundo as autoridades, dez vítimas foram transportadas por meios de emergência médica em diferentes estados de saúde, enquanto outras procuraram assistência hospitalar por iniciativa própria. No final da noite, nove feridos encontravam-se no Integris Health Baptist Medical Center e três no Integris Health Edmond Hospital, onde continuavam a ser avaliados.

O Lago Arcadia, situado a norte de Oklahoma City, é um reservatório artificial muito frequentado para atividades recreativas como pesca, passeios de barco e piqueniques, sendo um dos principais espaços de lazer da região.

O caso reacende ainda memórias de episódios violentos na cidade de Edmond, que em 1986 foi palco de um dos tiroteios mais mortíferos em locais de trabalho nos Estados Unidos, um acontecimento que continua a marcar a história local.

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