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Segundo o El País, duas pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas na sequência de um tiroteio registado na zona de El Canalillo, no município de El Ejido, em Almería.

De acordo com informações avançadas pela Guardia Civil, os dois mortos são os pais do autor dos disparos, que acabou por se entregar nas instalações da Polícia Local de El Ejido na manhã desta terça-feira, depois de ter fugido do local.

Entre os quatro feridos graves encontram-se dois menores. Um deles, um bebé de sete meses, filho do alegado agressor, encontra-se em estado crítico. A outra criança tem dois anos. As restantes vítimas são uma mulher, em estado grave, e um homem de 60 anos. Todos os feridos foram transportados para os hospitais de Poniente e Torrecárdenas, sendo que um dos adultos permanece internado na unidade de cuidados intensivos.

Os alertas foram recebidos por volta das 23h15 de segunda-feira, após terem sido ouvidos disparos naquela zona. Para o local foram mobilizados meios da Polícia Local, Polícia Nacional e Guardia Civil, incluindo elementos do Grupo de Acción Rápida (GAR), que assumiu a investigação.

As equipas de socorro encontraram no local os dois cadáveres e as quatro pessoas feridas em estado grave. As autoridades espanholas mantêm a investigação em curso para esclarecer as circunstâncias do ataque.

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