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"O suspeito do ataque foi preso", informou a polícia local citada pelo jornal The Straits Times. Acrescentando que "o número de pessoas envolvidas e a gravidade dos ferimentos estão ainda a ser apurados".

A polícia aconselhou as pessoas a evitarem aquela zona depois do tiroteio na escola Welfen-Gymnasium, em Schongau, uma pequena cidade da Baviera, a norte dos Alpes.

Segundo o jornal alemão"Bild", mais de 15 carros foram enviados ao local e um helicóptero participou nas buscas do suspeito, que chegou a fugir antes de ser detido.

Ainda de acordo com o jornal, há vítimas em estado grave e parte dos ferimentos terão sido provocados por arma branca. No entanto, ainda não há confirmação oficial.

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