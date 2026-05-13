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De acordo com a Reuters, não é ainda conhecido o motivo que terá originado os disparos nem quem os efetuou. Antes do incidente, mais de uma dezena de militares fardados terão chegado ao edifício do Senado, alguns deles armados com espingardas de assalto.

As autoridades não prestaram, até ao momento, esclarecimentos sobre a presença das forças militares no edifício, nem foi possível obter comentários imediatos por parte de responsáveis militares.

O episódio ocorre no contexto de uma ordem de detenção emitida pelo TPI contra Ronald dela Rosa, figura central da campanha antidroga lançada pelo ex-presidente filipino Rodrigo Duterte.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o antigo responsável afirmou que a sua detenção era iminente e apelou à mobilização pública para impedir a sua transferência para Haia. Dela Rosa encontra-se refugiado no seu gabinete parlamentar desde segunda-feira.

A ordem de detenção, emitida em novembro e tornada pública esta semana, acusa-o de crimes contra a humanidade, os mesmos de que Duterte é suspeito no âmbito da campanha antidroga que provocou milhares de mortes nas Filipinas.

Dela Rosa foi o principal responsável operacional dessa campanha, durante a qual organizações de direitos humanos acusam as forças policiais de execuções extrajudiciais e encobrimentos. As autoridades policiais rejeitam essas acusações, afirmando que as vítimas eram suspeitos armados que resistiram à detenção.

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