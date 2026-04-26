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O Presidente norte-americano, Donald Trump, foi retirado do palco pelos Serviços Secretos durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, que decorria este sábado em Washington, DC, após um alerta de segurança que envolvia um alegado atirador.

Também o vice-presidente, J.D. Vance e vários membros do Governo presentes no evento foram retirados. A zona foi rapidamente isolada e o hotel onde decorria a cerimónia colocado "em confinamento", relata a CNN.

De acordo com informações preliminares dos Serviços Secretos dos EUA, não há, para já, indícios da existência de outros suspeitos. Um indivíduo foi detido após um incidente com disparos nas imediações da área de controlo de segurança do evento, segundo confirmou a mesma autoridade.

“O presidente e a primeira-dama estão em segurança, assim como todas as pessoas sob proteção”, afirmou o porta-voz dos Serviços Secretos, Anthony Guglielmi.

Entretanto, Donald Trump recorreu à rede social Truth Social para confirmar a detenção do suspeito e elogiar a atuação das forças de segurança. “Os Serviço Secretos e as forças da lei fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e coragem. O atirador foi detido”, escreveu, defendendo ainda que o evento deveria prosseguir, embora tenha deixado a decisão final nas mãos das autoridades.

O incidente ocorreu no mesmo hotel onde, há mais de 40 anos, o então Presidente Ronald Reagan foi alvo de uma tentativa de assassinato. Em 1981, Reagan foi baleado à saída do Washington Hilton, sofrendo ferimentos graves.

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