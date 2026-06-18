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No Concours Mondial de Bruxelles, realizado este ano em Erevan, na Arménia, o produtor de Pias arrecadou três medalhas, duas delas de ouro, num universo competitivo de mais de 6700 vinhos provenientes de 50 países.

Entre os grandes destaques estão o Família Margaça Cabernet Sauvignon 2023 e o Família Margaça Reserva Tinto 2023, ambos distinguidos com Medalha de Ouro por um painel internacional de mais de 350 provadores em prova cega. O Cabernet Sauvignon, com estágio de 12 meses em barricas de carvalho americano e francês, foi valorizado pelo equilíbrio entre intensidade aromática, taninos suaves e acidez marcada. Já o Reserva Tinto, assente nas castas Aragonez, Petit Verdot e Sousão, destacou-se pelo perfil intenso e gastronómico.

O terceiro vinho distinguido neste concurso foi o Família Margaça Touriga Nacional 2023, que arrecadou Medalha de Prata, confirmando o potencial da casta nas vinhas da propriedade, situadas em Monte Branco.

A nível internacional, o reconhecimento prolongou-se ainda ao Città del Vino, em Pramaggiore, Itália, onde a marca voltou a somar distinções, uma medalha Grande Ouro para o Cabernet Sauvignon 2023 e uma Medalha de Ouro para o Reserva Tinto 2022, sublinhando a regularidade dos resultados entre colheitas.

Para Luís Margaça, administrador do projeto familiar, os prémios representam mais do que um reconhecimento enológico. “Estas medalhas são o reflexo de toda a dedicação na vinha e na adega, mas também uma valorização do território de Pias e do seu enorme potencial para produzir vinhos de excelência”, afirmou.

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