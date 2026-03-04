Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia, avançada pelo The New York Post, chega após a ação originalmente movida em 2015 por Allan Candelore (nome de usuário na aplicação), na Califórnia, Estados Unidos da América (EUA), e alega que a aplicação violou a lei estadual.

"O Tinder anunciou e implementou descaradamente um plano de preços com vários níveis que trata os consumidores de forma desigual com base unicamente na sua idade", dizia o processo original, citado pelo jornal norte-americano. Apesar de aceitar o acordo, o Tinder não assumiu qualquer irregularidade.

Poderão estar abrangidos pela compensação utilizadores residentes na Califónia com 29 ou mais anos que compraram assinaturas Tinder Plus ou Tinder Gold a partir de 2 de março de 2015, ou que tenham 28 anos ou mais e que tenham feito uma subscrição premium depois de 2 de março de 2016. Mais de 260 mil pessoas deverão enquadrar estes requisitos

Os visados na situação têm até 8 de abril para decidir se querem participar ou não e se pretendem contestar os termos do acordo. Até 18 de agosto, devem especificar como desejam receber o dinheiro, cujo valor será "proporcional ao valor pago pelo Tinder Plus e pelo Tinder Gold" no momento da assinatura, indica o próprio Tinder em comunicado.

A audiência judicial para a aprovação final do acordo está agendada para 20 de maio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos.

