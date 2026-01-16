Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O TikTok anunciou que vai iniciar a implementação de uma nova tecnologia de verificação de idade em toda a União Europeia nas próximas semanas, numa altura em que cresce a pressão internacional por medidas semelhantes às adotadas na Austrália, que proibiu o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, conta o The Guardian.

A plataforma, propriedade da ByteDance, e outras populares entre os jovens, como o YouTube, têm sido alvo de críticas e de exigências para identificar de forma mais eficaz e remover contas de utilizadores que ainda não atingiram a idade mínima legal. O sistema, que foi discretamente testado na UE ao longo do último ano, analisa informações do perfil, vídeos publicados e sinais comportamentais para prever se uma conta pode pertencer a um utilizador com menos de 13 anos.

De acordo com o TikTok, as contas sinalizadas pelo sistema não serão banidas automaticamente. Em vez disso, serão revistas por moderadores especializados, que decidirão se devem ser removidas. Durante o piloto no Reino Unido, esta abordagem levou à eliminação de milhares de contas.

Enquanto isso, outras empresas de redes sociais também estão a reforçar os mecanismos de verificação de idade. A Meta, empresa-mãe do Facebook e do Instagram, recorre à empresa de verificação Yoti para confirmar a idade dos utilizadores nestas plataformas.

A Austrália implementou, em dezembro, uma proibição do acesso a redes sociais para menores de 16 anos. O comissário de segurança digital do país revelou que, desde 10 de dezembro, foram removidas mais de 4,7 milhões de contas em dez plataformas, incluindo YouTube, TikTok, Instagram, Snap e Facebook.

O lançamento do novo sistema do TikTok ocorre num momento em que as autoridades europeias aumentam a fiscalização sobre a forma como as plataformas verificam a idade dos utilizadores, em conformidade com as regras de proteção de dados.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.