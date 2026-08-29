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A FutLanguage é uma empresa especializada no ensino de línguas aplicado ao futebol profissional. Trabalha com clubes, jogadores, treinadores e staff técnico que operam em ambientes multiculturais e que precisam de comunicar com eficácia dentro e fora de campo.

O projeto foi fundado por Tiago Caroço, atleta federado desde os seis anos que aos 19 se mudou para os Estados Unidos com uma bolsa de estudo. Foi com base nesse percurso que criou a escola, apresentada como a primeira totalmente especializada em futebol.

Entre os idiomas ensinados (português, inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, polaco, romeno e árabe), há sempre uma orientação para o contexto do jogo: conceitos técnicos e táticos, vocabulário de treino e jogo, comunicação no balneário, integração de novos jogadores e rotinas do clube.

Com clubes e SAD, o trabalho começa por uma avaliação do nível linguístico e do contexto desportivo, seguida de um plano adaptado à posição, função e modelo de jogo. As aulas simulam treinos, jogos, balneário e comunicação com o staff e o acompanhamento ajusta-se a jogos, viagens, pré-época e cargas de treino.

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Os programas são individuais, de grupo ou de clube, em formato online, presencial ou híbrido, com acompanhamento cultural e preparação para entrevistas. Ao adquirir um pack, o clube pode usar as horas como quiser, alternar entre aulas individuais e de grupo, até cinco jogadores, e incluir qualquer elemento da estrutura, do presidente ao staff administrativo.

A equipa de professores junta formação em línguas e ligação direta ao futebol. Manik Mané tem mestrado em Interpretação de Conferências e já colaborou com competições da UEFA e da CAF; Tito Junior, licenciado em Línguas Modernas pela Universidade de Coimbra, representou a seleção da Guiné-Bissau; e Camilo Gontarczyk é pós-graduado em Comunicação no Futebol Profissional.

A empresa reúne testemunhos de treinadores e jogadores de clubes como o SC Braga, o Gil Vicente e o CD Tondela, que destacam sobretudo a ligação prática das aulas ao dia a dia do futebol. “A comunicação é uma ferramenta fundamental no contexto profissional”, resume João Costa, segundo treinador do CD Tondela, elogiando o ensino adaptado à realidade desportiva.