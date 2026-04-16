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Tiago Antunes falhou a eleição para Provedor da Justiça, ao não conseguir alcançar o número de votos exigido na Assembleia da República. Segundo avançou o Observador, o candidato obteve 104 votos a favor, registando-se ainda 86 votos em branco e 36 votos nulos.

Cabe agora aos socialistas decidir se voltam a apresentar o nome de Tiago Antunes ou se, perante a incapacidade de o professor da Faculdade de Direito de Lisboa, que já foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, ser confirmado por dois terços dos deputados, avança com outro nome.

Isabel Moreira reagiu, nas redes sociais, ao chumbo de Tiago Antunes, escrevendo que "há poucos com currículo e postura ética e pessoal tão impecáveis", qualificando de "autores da campanha miserável" aqueles que contestaram a indicação pelo PS de alguém que "não tem filiação partidária e foi secretário de Estado por entrega ao serviço público".

Em paralelo, e no âmbito das restantes votações parlamentares, o Partido Socialista conseguiu eleger apenas um representante para o Conselho de Estado. Já o Partido Social Democrata assegurou três indicações, enquanto o Chega garantiu um lugar.